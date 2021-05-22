Задушил руками: убийцей сибиряка, которого месяц считали пропавшим, оказался его друг

Сибиряка искали с 10 апреля. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

44-летнего сибиряка, который без вести пропал 10 апреля, убил его знакомый. Об этом сообщили в областном следственном комитете. Напомним, мужчину больше месяца искали полиция и волонтеры. О том, что он был найден погибшим, стало известно вчера, 21 мая.

Мужчины поссорились в гараже в Октябрьском районе. Фото: СУ СКР по НСО

— По данным следствия, вечером 10 апреля 2021 года между двумя мужчинами, находившимися в гараже на улице Есенина в Октябрьском районе, произошла ссора, в ходе которой у подозреваемый стал с силой душить руками потерпевшего, что и привело к его смерти, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — После этого преступник спрятал тело мужчины.

Задержали 32-летнего сибиряка полицейские 21 мая. Сейчас он находится под стражей, ему предъявлено обвинение в убийстве по статье 105 УК РФ. Свою вину в преступлении мужчина полностью признал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске поиски мужчины, который ушел в гараж и исчез, завершились трагедией

Об этом сообщили волонтеры (подробнее).