В Новосибирске эвакуировали студентов и преподавателей СибУПК. Фото: Кадр из видео

Утром в субботу, 22 мая, в Новосибирске эвакуировали студентов и преподавателей СибУПК. О произошедшем рассказали в социальных сетях очевидцы.

— В СибУПК сегодня утром прошла эвакуация, по предварительным данным, из-за сообщения о минировании, — пишет паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где было опубликовано видео эвакуации.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать данный инцидент позже.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске задержали подозреваемого, который «заминировал» НГТУ. В среду, 19 мая, студентов и преподавателей вуза экстренно эвакуировали, а на место прибыли спецслужбы. В итоге выяснилось, что тревога оказалась ложной. Сейчас шутнику грозит тюрьма или большой штраф.

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