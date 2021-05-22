В Новосибирске из-за паводка затопило четыре дачных участка

В Новосибирске паводковыми водами затопило четыре дачных участка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске паводковыми водами затопило четыре дачных участка. Об этом сообщили в региональном МЧС.

— В результате увеличенных сбросов воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища в пойменной местности Первомайского района областного центра, подтоплено четыре дачных участка. По данным Верхне-Обского бассейнового водного управления повышенные сбросы сохранятся до 24 мая, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Увеличенный сброс воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища связан с повышением уровня воды в реке Обь в результате выпадения обильных осадков и интенсивным таянием снега в горах Алтая.

На выходных уровень воды может достигнуть отметки в 360 сантиметров: это может привести к подтоплениям отдельных дачных участков в СНТ «Геолог» в Первомайском районе города. В зону возможного подтопления могут попасть до восьми придомовых территорий.

Группа специалистов МЧС продолжает наблюдать за обстановкой на месте. Уровень воды в реке круглосуточно замеряют гидрологические посты.

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