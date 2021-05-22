«Палец весь потемнел»: в Новосибирске сибирячке пришлось вызывать спасателей, чтобы снять кольцо

В Новосибирске спасатели помогли сибирячке, которая не могла сама снять тяжелое кольцо. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели помогли сибирячке, которая не могла сама снять тяжелое кольцо. Из-за украшения палец женщины онемел и опух.

— Утром 21 мая, в аварийно-спасательный отряд «Западный» службы МАСС обратилась 35-летняя женщина с просьбой помочь ей снять массивное кольцо с опухшего безымянного пальца правой руки. Она сама приехала к спасателям, почувствовав, что палец начинает неметь и менять цвет, — пояснили в службе спасателей МАСС.

Украшение пришлось распиливать прямо на пальце женщины. Фото: спасатели МАСС

Кольцо у сибирячки оказалось непростым: широким и сборным, состоящим из нескольких элементов. Чтобы их перекусить и перепилить с помощью слесарного инструмента и дрели с насадкой, ушло достаточно много времени. За это время палец потемнел еще больше. Только когда украшение было, наконец, снято, чувствительность пальца и его цвет были восстановлены.

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