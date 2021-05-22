Погода в Новосибирске на 22 мая 2021 года: не спешите убирать зонтики

Дождь будет в течение дня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 22 мая 2021 года будет пасмурной и дождливой. Не смотря на это температура воздуха днем составит +17...+19 градусов.

— Ближе к вечеру похолодает до +9...+11 градусов. Ветер подует северный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. В области ночью ожидаются заморозки до -3 градусов, — обещают синоптики «Западно-Сибирского УГМС»ю

По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день будет идти дождь. Столбики термометров поднимутся до +9...+14 градусов. К вечеру температура поднимется до +15 градусов. Ветер будеть дуть южный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753-754 миллиметра ртутного столба.

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