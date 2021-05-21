В Новосибирске поиски мужчины, который ушел в гараж и исчез, завершились трагедией

В Новосибирске завершены поиски пропавшего 45-летнего мужчины

В Новосибирске завершены поиски пропавшего 45-летнего мужчины, который ушел в гараж и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры сегодня, 21 мая.

— Мужчина был найден погибшим. Отряд приносит искренние соболезнования семье и близким, — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» на своей странице в соцсетях.

Напомним, 10 апреля сибиряк должен был из гаража приехать домой к маме, однако до нее он так и не добрался. А в понедельник, 12 апреля, мужчина не вышел на работу. Друзья и близкие ничего не знали о его местонахождении.

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