Генпрокурор РФ Игорь Краснов возьмет на контроль ситуацию с новосибирскими обманутыми дольщиками

Игорь Краснов встретился с обманутыми дольщиками более 30-ти многоквартирных домов в Новосибирске. Фото: Прокуратура Новосибирской области

Генпрокурор России Игорь Краснов, прибывший с визитом в Новосибирск сегодня, 21 мая, встретился с обманутыми дольщиками более 30-ти многоквартирных домов. Некоторые из них не могут дождаться жилья на протяжении 10 лет.

— Мы берем на контроль ситуацию в Новосибирской области, будем разбираться, пока проблема не будет решена. Мы не оставим вас один на один с вашими проблемами, — сказал сибирякам Игорь Краснов.

По словам генпрокурора страны, теперь этой проблемой будет заниматься не только областная прокуратура, но подразделение центрального аппарата Генеральной прокуратуры страны. Он поручил своему заместителю в СФО ежемесячно докладывать об этой работе.

В Новосибирской области в долевом сотрудничестве строилось 547 многоквартирных домов, их них на сегодняшний день 115 — проблемные объекты. Число пострадавших дольщиков составило порядка 8800 человек.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в начале декабря 2020 года обманутые дольщики «Новомарусино», которые так и не дождались своих квартир, объявили голодовку. Акцию новосибирцы прекратили спустя 10 дней.

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