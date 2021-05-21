Двухлетнему мальчику стало плохо в самолете «Новосибирск-Ульяновск»

У мальчика в самолете поднялась температура до 38,5ºС. Фото: Виктория МИНАЕВА

Двухлетнему мальчику стало плохо на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Ульяновск вечером 20 мая. Как сообщили в телеграмм-канале «Авиаинциденты», у мальчика поднялась температура до 38,5ºС.

— При заходе на посадку рейса S7 5063, следовавшего по маршруту Новосибирск-Ульяновск, командир экипажа по воздушной связи сообщил о плохом самочувствии одного из пассажиров — двухлетнего ребенка — и попросил вызвать к борту скорую помощь. Посадка прошла в штатном режиме, — пояснили КП-Новосибирск в авиакомпании «S7 Airlines».

Когда борт приземлился в Ульяновске, маму и мальчика первыми вывели из самолета и передали уже ожидавшим их медикам.

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