Не взяла ключи, телефон и лекарства: в Новосибирске таинственно исчезла 53-летняя женщина

В Новосибирске ищут 53-летнюю Наталью Анатольевну Прохорову. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 53-летнюю Наталью Анатольевну Прохорову. Женщина пропала 12 мая: сибирячка просто вышла из дома и таинственно исчезла. С собой она не взяла ни ключи от квартиры, ни мобильный телефон, ни лекарства, которые ей нужно регулярно принимать. С этого момента об ее местонахождении ничего не известно.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, каре-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в синюю ветровку на замке с капюшоном и черные кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Наталья Анатольевна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.