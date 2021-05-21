В Новосибирске отремонтируют четыре километра теплосетей за 300 миллионов рублей

В Калининском районе начался ремонт магистральной теплотрассы. Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

В Калининском районе начался ремонт магистральной теплотрассы. На участке от улицы Курчатово по улицы Мясниковой протяженностью более 240 метров меняют трубы, прослужившие 30 с лишним лет. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, несколько участков городских теплосетей отремонтируют за счет средств, полученных при расторжении концессионного соглашения с ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

— Мы расторгли концессионное соглашение в результате судебных разбирательств с СГК. Компания не выполнила в полной мере свои обязательства. В результате было заключено мировое соглашение. Определена сумма — около 300 миллионов рублей. Именно на эти деньги проводится ремонт теплосетей в этом году. Данный объект оценивается в 36 миллионов рублей. Протяженность его составляет около 240 м. Почему выбран именно этот участок? Был проведен мониторинг состояния теплосетей по всему Новосибирску, составлена карта всех труб, она окрашена в разные цвета: красный, желтый, зеленый. Красный — там, где максимальный износ, порывы. Этот участок на ул. Курчатова относится к красной зоне. Труба с момента строительства жилмассива проработала 35-40 лет, — отметил мэр Анатолий Локоть.

К проведению земляных работ и демонтажу строительных конструкций перекрытия канала тепловой сети на улице Тюленина до административного здания на улице Курчатова, 3/1 приступили в конце апреля. На сегодняшний день выполнено 80 % работ.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрия Перязева, всего в Новосибирске пять таких крупных, протяженных участков, требующих ремонта. Это участки на улице Народной, участок на площадке производственного объединения «Север», на улице Лазурной, а также на улице Писарева, Подрядчик приступит к этим работам в июле. В Новосибирске планируется отремонтировать более четырех километров ветхих теплосетей.

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