Сибирячка с одной рукой заняла призовое место на международных соревнованиях в Испании. Фото: предоставлено Анной Пушкаревской.

Спортсменка из Новосибирска, 23-летняя Анна Пушкаревская, показала отличный результат на международных соревнованиях в Картахене, Испании. Девушка, родившаяся с одной рукой, заняла третье место, сыграв в паре с француженкой Каролиной Бергерон. Известно, спортивные состязания завершились во вторник, 18 мая.

— Всего российская команда в этих соревнованиях завоевала 10 медалей, а одну из них удалось получить мне, это очень приятно! Таким образом, я заработала достаточно очков для попадания на чемпионат мира. В свою очередь это новый этап, который требует дополнительных материальных затрат и морального осмысления. Я рада, что могу находиться на одном корте с выдающимися игроками парабадминтона, и у меня есть возможность бороться за медали! — рассказала КП-Новосибирск спортсменка Анна Пушкаревская.

Девушка поблагодарила своего тренера, Бессмертную Юлию. По словам Анны, она всегда поддерживает ее и тренирует в клубе «Эримус» в Новосибирске. Спортсменка отметила, что тренировки проходят вместе с детьми без особенностей в развитии.

— Также я благодарна старшему тренеру сборной России по парабадминтону, Варфоломееву Дмитрию Леонидовичу. Он поверил в меня: взял в сборную России и предоставил возможность выйти на новый уровень в спорте, — добавила Анна.

Спортсменка добавила, сейчас ей нужны средства для подготовки к чемпионату мира. По словам сибирячки, она сама покупает воланчики, которые разбиваются на тренировках. Также Аня отметила, что сейчас у нее нет отдельного зала для тренировок. А он необходим для полноценной подготовки к чемпионату мира.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала об Анне Пушкаревской. Сибирячка, которая учится в НГУ, мечтает стать первой ракеткой на мировом чемпионате и заработать на бионический протез.

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