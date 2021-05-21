«Дал им свое пузо почесать»: огромному псу, которого привезли сибирячке из Кургана, а она его бросила, нашли семью

Пес по кличке Гром обрел семью. Фото: предоставлено Аленой Сивцовой

Огромный пес по кличке Гром, которого бросили на вокзале, нашел себе семью. Его приютили жители села Каменка Новосибирской области. Подробности рассказала Алена Сивцова, у которой мастиф находился все время после того, как его поймали в районе железнодорожного вокзала.

— Я в одном из чатов опубликовала информацию, о том, что Гром ищет семью. Написали его будущие хозяева. Потом они к нему приехали. Он с самого начала на них не рычал, при первой встрече дал пузо почесать. Потом мы отдавали его на прогулку. Грому так нравилось, что он домой идти не хотел. В итоге 11 мая он уехал на новое место жительства, — рассказал КП-Новосибирск зоозащитница Алена.

Со слов сибирячки, Гром в новом доме уже освоился, но сначала слегка буянил: сгрыз кошачий лоток, сорвал шторы и жалюзи. Сейчас уже успокоился, облюбовал диван. Единственная проблема, это мытье лап. Уж очень пес не любит водные процедуры.

Гром уже освоился в новом доме: облюбовал диван. Фото: предоставлено Аленой Сивцовой

— Он подружился с хаски, она кусает его иногда за щеки, но он это спокойно воспринимает, — рассказала КП-Новосибирск Алена Сивцова.

По словам сибирячки, еще один мужчина хотел взять Грома к себе, но то ли было еще рано собаке для встреч, то ли человек пришелся не по нраву псу, он прикусил его за руку.

— Новую семью Грома мы сразу предупредили, что если что не так, не выкидывайте, мы заберем его. Подписали с ними договор. В документе прописано, что его нельзя использовать для разведения собак, делать принудительную эвтаназию без показаний и передавать другим людям, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Напомним, История злоключений мастифа Грома из Кургана, которого привезли в Новосибирск и бросили среди поездов, вмиг облетела всю страну. Пес два дня жил возле вагонов и едва не погиб, а потом нашел убежище в палисаднике ближайшего дома. Напуганный зверь забился в угол участка и сидел там, пока его не обнаружили владельцы усадьбы. Пес размером с пони злобно рычал и никого к себе не подпускал, пока его не спасли зоозащитники. Выяснилось, что Грома продали на «Авито» жительнице Новосибирска, а та бросила его на вокзале, когда собаку ей привезли.

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