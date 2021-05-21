Пробки в Новосибирске на вечер 21 мая 2021 года: на Димитровском мосту не проехать

Пробки сковали Новосибирск. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 21 мая 2021 года достигли 6 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».

На левый берег невозможно уехать. Заторы образовались на Димитровском мосту, площади Энергетиков, площади Труда и улице Станционной. Так же автомобилистам придется долго стоять в пробке на улице Блюхера, Покрышкина и Новогодней. Как сообщают водители, пробка образовалась на улице Большая из-за небольшого ДТП.

На правом берегу пробки сковали улицу Фабричная, Большевистскую, Добролюбова и Зыряновскую. Заторы так же образовались на Октябрьской магистрали, улице Ордженикидзе и Красном проспекте.

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