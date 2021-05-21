В новосибирской полиции рассказали, что грозит родителям, чью маленькую дочку нашли в подъезде без трусиков

Малышка ушла из дома и спустилась с восьмого этажа на первый. Фото: Юлия Никонорова

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали инцидент с малышкой, найденной в подъезде дома №11/1 на улице Виталия Потылицына Октябрьского района.

— 21 мая в 10.05 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что она в подъезде обнаружила девочку. Установлено, что ребенок родился в 2018 году. Спустя некоторое время нашлась мама малышки. Ей передали ребенка. Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с мамой. В настоящее время проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что чаще всего в таких ситуация родителей привлекают к ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание штраф до пятисот рублей.

Напомним, малышка ушла из дома, когда мама спала, а папа уехал по делам. Она спустилась с 8 этажа на первый. Это пояснила мама соседке, которая приютила девочку. Ребенка нашли в футболке и кроссовках, без трусиков.

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