В Новосибирске от коронавируса умерла 54-летняя женщина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 21 мая, стало известно, что от COVID-19 скончались еще 4 жителя Новосибирской области. Подробности об умерших опубликовал оперштаб регионального правительства.

— Еще четыре пациента с ранее подтвержденным коронавирусом умерли. Среди них — мужчины в возрасте 55 лет, 73 года и женщины в возрасте 54 года, 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 836 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

На сегодняшний день в реанимации находятся 57 пациентов. Из них 7 человек подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

По данным оперштаба, за минувшие сутки опасный диагноз выявили еще у 69 сибиряков. Так, с начала вспышки коронавирус подтвердился уже у 42 601 человека, среди них — 2635 детей. Из хороших новостей — 38 705 жителей Новосибирской области справились с болезнью.

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