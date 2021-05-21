В Новосибирске после публикации в «Комсомолке» закрыли три опасных колодца

После публикации опасные колодцы закрыли крышками. Фото: Алена Каменева
После публикации в «Комсомолке» закрыли три опасных колодца у дома №21 корпуса 3 на улице Пархоменко. Об этом рассказали местные жители.
Напомним, люди сразу как обнаружили опасность, позвонили в дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051. Там информацию приняли, но ни к вечеру, ни на следующий день люки не закрыли.
Со слов местных жителей, место, где открыты люки, ночью плохо освещается, а еще там часто гуляют с собаками и детьми. Новосибирцы переживали, что случится беда.
На время они сами нашли металлические листы и закрыли дыры, зияющие в асфальте.
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