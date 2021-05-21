Сибиряк до смерти избил приятеля за отказ в продолжении застолья

Мужчина нанес приятелю множество ударов. Фото: СК РФ по НСО.

В Болотнинском районе следователи задержали 39-летнего местного жителя. Мужчина до смерти избил приятеля, с которым распивал спиртное. Подробности о трагедии, случившейся 18 мая, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— В роковой день 46-летний сибиряк распивал у себя дома алкоголь в компании подозреваемого и знакомой. После застолья хозяин пошел спать, однако гость принялся его будить и требовать продолжения веселья. На этой почве между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый избил 46-летнего мужчину: он ударил его по разным частям тела, в том числе по голове. Побои стали фатальными для пострадавшего — вскоре он скончался на месте ЧП. Женщина, ставшая свидетелем убийства, вызвала «скорую помощь» и правоохранителей, — уточнили в ведомстве.

Мужчина вышел из себя, когда хозяин дома отправился спать, не захотев продолжить веселье. Фото: СК РФ по НСО.

На место случившегося срочно выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемого, который подтвердил свою причастность к случившемуся, задержали. В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователей о заключении злоумышленника под стражу.

На место ЧП оперативно прибыла следственная группа. Фото: СК РФ по НСО.

В настоящий момент следователи устанавливают причины и обстоятельства ЧП, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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