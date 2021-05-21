В Новосибирске завод «Тяжстанкогидропресс» получил 4,6 миллионов рублей на зарплату рабочим

Работникам завода «Тяжстанкогидропресс» частично погасят долг по зарплате. Фото: Артем КИЛЬКИН

Работникам завода «Тяжстанкогидропресс» частично погасили задолженность по зарплате. Первый транш в размере 4,6 миллионов рублей уже поступил на предприятие, второй в размере 5 миллионов рублей ожидается до 25 мая.

Как сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, областное правительство продолжает работу по реализации мер помощи предприятию.

— Руководство завода планирует направить на погашение мартовской задолженности по зарплате работников часть средств, полученных от реализации крупного заказа. Областные власти проконтролируют этот процесс, — подчеркнул Сергей Семка.

По информации генерального директора ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амира Мифтахова, 7 мая 2021 года предприятие осуществило отгрузку произведенной продукции АО «Выксунский металлургический завод» на сумму 10 млн рублей. Из полученной прибыли руководство завода планирует произвести оплату задолженности по заработной плате работникам предприятия. В настоящее время для стабильной работы завода на свои рабочие места возвращены 11 работников.

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