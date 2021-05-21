В Новосибирске эвакуировали посетителей бизнес-центра: рассказываем, что произошло

В Новосибирске эвакуировали посетителей бизнес-центра. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 21 мая, в Новосибирске экстренно вывели посетителей и сотрудников бизнес-центра по адресу Некрасова, 50. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсети.

На кадрах, опубликованных в группе «АСТ-54» видно, что люди стояли у входа в здание. По словам очевидцев, в центре сработала пожарная сигнализация. При этом видимых признаков горения или задымления не было. К счастью, тревога оказалась ложной. В настоящий момент посетители и сотрудники вернулись в центр.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об эвакуации бизнес-центра на Советской, 64. Там в одном из офисов сработала пожарная тревога — возгорания и задымления при этом не было.

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