В Новосибирске заработал оперштаб по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023. Фото: Денис ТАРАСЕНКО

В правительстве Новосибирской области создали оперативный штаб для обсуждения вопросов по подготовке к первенству мира по хоккею — 2023 года. Напомним, МЧМ пройдет среди юниоров до 20 лет. Известно, что первое заседание штаба прошло в среду, 21 мая под контролем замгубернатора Сергея Нелюбова.

Замгубернатора отметил, соревнования такого уровня в регионе проведут впервые, в связи с чем подготовиться к ним нужно на высочайшем уровне. Он подчеркнул, что должное внимание нужно уделить обеспечению безопасности и соблюдению санитарных норм.

— В плане по подготовке первенства по хоккею предусмотрены мероприятия по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, по медицинскому обеспечению первенства мира. Разработаны программы официальных церемоний и специальная культурная и экскурсионные программы для участников первенства мира, официальных лиц, гостей мероприятия, — отметили в пресс-службе правительства региона.

В состав оперштаба по подготовке к МЧМ-2023 вошли представители правительства, министерства физической культуры и спорта, представители администрации и Роспотребнадзора.

Напомним, молодежный чемпионат мира 2023 года по хоккею с шайбой пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Участниками первенства станут сборные из 10 стран.

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