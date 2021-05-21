Под Новосибирском пожарным пришлось качать воду из озера, чтобы потушить загоревшуюся свалку

Под Новосибирском загорелась свалка. Фото: Аварийно-спасательный отряд НСО

В районе поселка Чаны Новосибирской области загорелась свалка бытовых отходов. Спасателям понадобилась вся ночь, что потушить огонь. Подробности рассказали в Аварийно-спасательном отряде области.

Рядом со свалкой спасатели нашли водоем. Фото: Аварийно-спасательный отряд НСО

— Сигнал диспетчеру поступил в обед 20 мая. Горение вызывало сильное задымление воздуха в районе курортной зоны поселка «Озеро Карачи». Недалеко от свалки спасатели нашли безымянный водоем. Из него они при помощи гидронасосной станции выкачивали воду и заправляли пожарные машины, что помогало экономить время, — рассказали в Аварийно-спасательном отряде.

Спасатели всю ночь ликвидировали пожар на свалке. Фото: Аварийно-спасательный отряд НСО

Как отмечают спасатели, если бы не гидронасос, то пожарным приходилось бы ездить заправлять машины на дальнее расстояние.

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