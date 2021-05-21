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Общество21 мая 2021 8:49

«Они кидаются на людей»: сибирячка пожаловалась на бродячих псов, поселившихся на детской площадке

Служба отлова не может поймать животных
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Сибирячка пожаловалась на свору бродячих псов, поселившихся на детской площадке. Фото: предоставлено Анастасией Аксеновой.

Сибирячка пожаловалась на свору бродячих псов, поселившихся на детской площадке. Фото: предоставлено Анастасией Аксеновой.

Жительница Военного городка, 1 в Октябрьском районе Новосибирска рассказала о своре бездомных псов, которые облюбовали детскую площадку. По словам женщины, собаки с зимы поселились во дворе и терроризируют местных жителей. При этом обращения в службу отлова и к местным властям не решают проблему.

— Куда я только не обращалась — ничего не действует. Служба отлова приезжает на место, выставляет ловушки, в которые собаки не попадают, и уезжает назад. Конечно, когда они работают на месте, животные пугаются и уходят. Да только вот после возвращаются назад и занимают свою территорию. Куда ни шло, если бы псы были не агрессивные, так они кидаются на людей! На меня в том числе нападали: рычали, хватали за ноги, а также кидались на мою дочь на детской площадке. На прошлой неделе набросились на маленького мальчика во дворе: к счастью, его взрослые отбили, но ребенок сильно испугался! Отмечу, не всех такая ситуация тревожит — некоторые жильцы их напротив прикармливают, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Аксенова.

При этом женщина считает, такое соседство — недопустимо. Анастасия уверена, собаки могут серьезно навредить людям, особенно детям. Женщина написала обращение в правительство области с требованием убрать бездомных псов с территории двора и детской площадки.

Женщина уверяет, собаки - агрессивные. Фото: предоставлено Анастасией Аксеновой.

— Мы хотим жить нормально: выходить на улицу и не оглядываться по сторонам, в страхе, что собака бросится. Хочется спокойно отпускать детей на улицу, не боясь, что их покусает собака. Никогда не знаешь, чего ждать от бездомного животного, — добавили женщина.

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