«Домой пошла со слезами»: объявились родители маленькой девочки, найденной в подъезде без трусиков

Малышка домой забрала мама. Фото: Юлия Никонорова

Мама малышки, найденной соседями в подъезде, забрала девочку домой. Три часа ребенок провел у чужих людей.

— Оказалось, что мама спала, а папа уехал в город. Со слов мамы, дочка сама открыла дверь и вышла в подъезд. Живут они на восьмом этаже. Мама отреагировала спокойно, мне показалось, что она еще не проснулась. Вроде как она была на работе на сутках. Девочка тоже говорила, что мама работает, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка, которая приютила ребенка. — Малышка не хотела уходить домой, со слезами шла обратно. Они тут так весело разыгрались с моими детьми.

Сейчас в этом деле будут разбираться полицейские. Соседка обратилась в правоохранительные органы.

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