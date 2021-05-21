Новосибирские полицейские поймали пенсионерку, перевозившую крупную партию наркотиков. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске полиция задержала 64-летнюю женщину, уроженку Ленинградской области, перевозившую крупную партию высокотоксичных наркотиков. Ее поймали на территории вокзала «Новосибирск-Главный», когда она выходила из поезда. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области в пятницу, 21 мая.

— Сотрудники полиции изъяли у подозреваемой два полимерных свертка, упакованных в тканевые перчатки. Внутри находилось порошкообразное вещество белого цвета. Исследование показало, в свертках был карфентанил — синтетический аналог героина. Это одно из самых мощных наркотических средств, вызывающих стойкую зависимость и необратимое разрушение организма. По словам экспертов, один грамм этого наркотика по своей мощности равен одному килограмму героина. Общая масса запрещенных веществ составила 806 граммов, — уточнили в ведомстве.

Исследование показало, в свертках был карфентанил — синтетический аналог героина. Это одно из самых мощных наркотических средств, вызывающих стойкую зависимость. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полицейские выяснили, пенсионерка привезла наркотики из Санкт-Петербурга, чтобы сбыть в Новосибирске через тайники-закладки. Примечательно, что ранее женщина, не имеющая постоянного места жительства, не привлекалась к уголовной ответственности.

В настоящий момент в отношении пенсионерки-наркокурьера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Пожилой злоумышленнице грозит срок вплоть до пожизненного заключения. Сейчас ее арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.