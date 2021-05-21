Последний звонок в Новосибирске 21 и 22 мая 2021 году: власти рассказали, как пройдет

Последний звонок в Новосибирске прозвенит 21 и 22 мая в 2021 году. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Последний звонок в Новосибирске 21 и 22 мая 2021 году прозвучит для 9444 учеников 11-х классов и 16 279 выпускников 9-х классов. В пятницу, 21 мая, он прозвенит в 82 школе Новосибирска. В большей части учебных заведений города торжественные мероприятия пройдут в субботу, 22 мая. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

По информации министерства образования Новосибирской области, в этом году школы сами определяли формат проведения мероприятий и согласовывали их с властями. При этом все они должны пройти с соблюдение санитарных норм, связанных с ограничениями по коронавирусу. В 2021 году запрещено проведение массовых мероприятий, в которых участвуют несколько классов или групп. Однако сейчас можно организовывать последние звонки и выпускные для учеников одного класса. Также власти рекомендовали провести линейки на открытом воздухе.

— Сразу после последних звонков, 24 мая, в регионе начнется государственная итоговая аттестация в 9 классах, а 31 мая начнется государственная итоговая аттестация для выпускников 11 классов. В этот день они будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе и химии. Основной период проведения ГИА-11 пройдет с 25 мая по 2 июля, в Новосибирской области зарегистрировано для участия 17 640 человек, — добавили в министерстве образования.

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