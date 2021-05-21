«Стояла без трусиков и плакала»: сибирячка нашла в подъезде полуторагодовалую девочку

Девочка была в подъезде без родителей. Фото: Юлия Никонорова

Сибирячка Юлия Никонорова приютила у себя дома полуторагодовалую малышку. Ребенка нашла ее дочь в подъезде дома №11/1 на улице Виталия Потылицына.

— Дочь пошла в школу, а она на первом этаже стоит и плачет. На ней была майка и кроссовки, без трусиков. Рядом была черная собака, которая потом убежала. Я обошла 4 этажа, но родителей не нашла. Пока приютила малышку у себя. Наклеила объявления. Ребенок уже три часа с нами, родители пока не объявились, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Никонорова. — Девочка смышленая, в квартире не плачет. Имя не говорит, ни свое, ни мамы, сказали лишь, что родители на работе. На вид ей полтора года. Волосы грязные, нечесаные. Мы ее накормили.

Женщина обратилась в полицию.

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