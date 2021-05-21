«Ночью это место не освещают»: новосибирцев напугали три открытых люка на дороге

Три открытых колодца опасно зияют на дороге. Фото: Алена Каменева

Новосибирцев напугали открытые люки у дома №21 корпуса 3 на улице Пархоменко. Местные жители позвонили дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051. Там информацию приняли, но не к вечеру, не на следующий день люки не закрыли. Об этом КП-Новосибирск рассказала Алена Каменева.

Там, где люки остались без крышки, часто гуляют с собаками и детьми. Фото: Алена Каменева

— Сказал, спасибо за обращение и я так поняла, что будут приняты меры. Сегодня все по-прежнему. Никто люки не закрыл. Это прилегающая дорога к основной. Там площадка мусорная рядом. В этом месте гуляют с собаками и детки периодически бегают. Хотя дорога эта тупиковая, — сообщила КП-Новосибирск Алена. — Ночью это место не освещают и запросто можно угодить вниз. Надо подождать пока туда кто-нибудь провалится?

Местные жители накрыли открытые люки металлическими листами. Фото: Алена Каменева

А пока, чтобы хоть как-то обезопасить людей, местные жители нашли металлические листы и прикрыли опасное место.

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