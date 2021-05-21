«Сломал ноги и промок»: новосибирские спасатели достали из реки мужчину, упавшего в воду с моста

Новосибирские спасатели достали из реки мужчину, упавшего в воду с моста. Фото: служба спасения МАСС.

В Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП — здесь в реку Тула сорвался мужчина. Известно, что сибиряк упал в воду, когда переходил мост в районе СНТ «Строитель» и ТСТ «Новая Сибирь». Подробности об инциденте, случившемся поздно вечером 20 мая, рассказали в службе спасения МАСС.

— Вызов на место происшествия поступил в 23:57. На поиски пострадавшего оперативно выехал экипаж спасателей. Сотрудники службы нашли 36-летнего сибиряка рядом с берегом. Выяснилось, что он сломал ноги, две ступни, и сильно промок. Спасатели положили его на носилки и донесли до «скорой помощи», — уточнили в службе МАСС.

Мужчина рассказал, когда сорвался вниз, стал кричать и звать на помощь. Затем он вспомнил, что у него есть телефон и позвонил в службу спасения.

В МАСС напомнили, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, помните, нужно позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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