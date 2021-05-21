Банк Уралсиб в Новосибирске отметил 25-летие

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Всего в Сибирском Федеральном округе работают 30 отделений и операционных офисов банка.

Новосибирский филиал демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, постоянно совершенствует продуктовую линейку, улучшает качество обслуживания своих клиентов. В настоящее время клиентами Уралсиба в Сибирском Федеральном округе являются более 10 тысяч компаний и организаций и почти 80 тысяч частных клиентов.

Кредитный портфель филиала на начало 2021 года составил более 19 млрд рублей, в том числе розничный кредитный портфель - 15,7 млрд рублей. Большим спросом у частных клиентов пользуются ипотечное кредитование, кредитные карты и автокредиты. Банк Уралсиб стабильно занимает высокие позиции в рыночных рейтингах по самым разным направлениям.

«За четверть века Уралсиб выстроил высокоэффективный бизнес и сегодня занимает устойчивые позиции на банковском рынке Сибирского федерального округа. Мы ценим своих клиентов и предлагаем им полный комплекс современных финансовых продуктов и сервисов для жизни и бизнеса», - отметил Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Александр Сорокин.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 мая 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 260 точек продаж, 1 480 банкоматов, 476 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

Контактная информация:

Директор по внешним коммуникациям

по СДРД Банк УРАЛСИБ

Посохова Марина

+ 7 (383) 216-43-60, вн. 2122

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