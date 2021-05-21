Сибиряк, ранивший друга на охоте, выплатил ему 400 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Маслянинского района неудачно выстрелил на охоте и попал в товарища. Спустя время пострадавший обратился в суд и потребовал с горе-охотника моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Однако виновник отказался ее выплачивать. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области накануне, 20 мая.

— Сибиряк утверждал, что у него слишком маленькая зарплата, поэтому он не может погасить долг. В связи с чем в дело вмешались судебные приставы: они ограничили мужчине выезд за границу, заблокировали его счета и пригрозили арестом машины, — уточнили в ведомстве.

Такие меры повлияли на сибиряка. В кратчайшие сроки охотник нашел нужную сумму и выплатил пострадавшему приятелю компенсацию.

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