«С его телефона написал незнакомец»: в Новосибирске ищут 37-летнего мужчину со шрамом на ноге

Мужчина поехал на работы и пропал. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 37-летний Роман Посысаев. О его местонахождении ничего неизвестно с 17 мая. Подробности исчезновения сибиряка рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Мужчина утром поехал на работу, выяснилось, что до работы он не доехал. Через некоторое время родным пришло сообщение с его телефона. Писал посторонний человек, который нашел мобильник, но с ним родные встретиться не смогли. Сейчас телефон отключен, не в сети, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего мужчины: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные короткие, глаза голубые. Он был одет в черную куртку с белыми надписями, серую кофту, темно-синие штаны, синие кроссовки с белыми полосами и светлой подошвой.

Из особых примет — шрам на ноге.

Если вам что-либо известно о пропавшем сибиряке, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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