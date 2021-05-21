Пробки в Новосибирске на утро 21 мая достигли 6 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 21 мая 2021 года: затор на улице Троллейной. Также сложно проехать по улице Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Станционная, Широкая, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского и Ватутина. Также сложно проехать по улицам Студенческая и Блюхера. В пробке стоят водители на Октябрьском мосту.

На правобережье заторы образовались на Добролюбова, Кирова и Никитина. Из-за ДТП пробка сковала улицу Фрунзе. Кроме того, движение затруднено по улице Орджоникидзе.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 21 мая, достиг 6 баллов.

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