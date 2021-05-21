«Сибирь» выиграла суд у министерства спорта по делу о 595 миллионах рублей

Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл суд у регионального министерства физической культуры и спорта. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл суд у регионального министерства физической культуры и спорта. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Новосибирской области.

Напомним, министерство требовало у клуба вернуть 595 миллионов рублей, которые были выделены на его развитие в 2016-2017 годах.

— Условием получения средств было отсутствие у «Сибири» задолженности. Однако местная контрольно-счетная палата выявила, что долги у клуба все-таки имеются, в связи с чем министерство выдвинуло требование о возврате денежных средств, — говорилось в карточке дела на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Однако в четверг, 20 мая, стало известно, что суд полностью встал на сторону «Сибири» и отказал в иске минспорту.

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