«Сибирь» выиграла суд у министерства спорта по делу о 595 миллионах рублей

Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл суд у регионального министерства физической культуры и спорта.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл суд у регионального министерства физической культуры и спорта. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Новосибирской области.
Напомним, министерство требовало у клуба вернуть 595 миллионов рублей, которые были выделены на его развитие в 2016-2017 годах.
— Условием получения средств было отсутствие у «Сибири» задолженности. Однако местная контрольно-счетная палата выявила, что долги у клуба все-таки имеются, в связи с чем министерство выдвинуло требование о возврате денежных средств, — говорилось в карточке дела на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.
Однако в четверг, 20 мая, стало известно, что суд полностью встал на сторону «Сибири» и отказал в иске минспорту.
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