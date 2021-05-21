«До +29!»: в Новосибирск придет аномальная жара

Синоптики прогнозируют в Новосибирской области резкое потепление. Фото: Павел КЛОКОВ

Синоптики прогнозируют в Новосибирской области резкое потепление. В последние дни в регионе стояла прохладная и пасмурная погода, а 20 мая сибиряков даже ожидал сюрприз в виде мокрого снега. Однако уже в воскресенье, 22 мая, столбик термометра может подняться до +29 градусов.

— В субботу, 22 мая, в Новосибирске потеплеет до +16…+18 градусов, а в воскресенье, 23 мая столбик термометра поднимется до +27…+29 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Оба дня будут пасмурными, однако осадков на выходных не ожидается.

С приходом таких жарких дней у многих сибиряков может возникнуть желание начать купальный сезон. Однако в МЧС сообщают, что официально в регионе пока еще не открыт ни один пляж.

— Пока что в Новосибирской области официальные пляжи не открыты. Для того чтобы место считалось безопасным для купания, там должны присутствовать спассредства, дежурить спасатели. А специалисты перед началом купального сезона должны будут проверить состояние воды и расчистить дно водоема. В этом сезоне у нас в регионе эту работу пока еще не проводили, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС также отметили, что многие сибиряки предпочитают купаться в «диких» водоемах даже тогда, когда официальные пляжи уже открыты. Однако это опасно и привести к несчастным случаям.

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