В новосибирском Академгородке раненая лосиха врезалась в забор у центра «Калейдоскоп»

В Академгородке жители заметили раненого лося, который целый день бегал по окрестностям. Фото: предоставлено Александром

В новосибирском Академгородке утром 20 мая жители заметили раненого лося, который целый день бегал по окрестностям. Когда животное окончательно покинули силы, оно упало около остановки «Калейдоскоп».

— Этот лось очень быстро пробежал под окном моего дома на Морском проспекте. Но я заметил, что у него шла кровь. Я быстро оделся и выбежал за ним на улицу, — рассказал КП-Новосибирск житель Академгородка Александр. — Я видел, как он упал в кусты около центра «Калейдоскоп».

Как сообщил изданию «Родные берега» исполняющий обязанности Управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий областного министерства природы Владимир Черный, на место выезжали специалисты управления. Позже стало известно, что пострадавшую лосиху забрали на обследование в Новосибирский зоопарк. У нее была черепно-мозговая травма и внутреннее кровотечение. Судя по всему, лосиха врезалась в ограждение центра, когда от чего-то убегала. К сожалению, спустя некоторое время, животное скончалось от серьезных повреждений.

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