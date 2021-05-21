Погода в Новосибирске на 21 мая 2021 года: тепло не собирается возвращаться в регион

Днем осадков не ожидается. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 21 мая 2021 года меняться не собирается. Днем будет переменная облачность, без осадков.

— Столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов, а ближе к ночи похолодает до +4...+6 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, — обещают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день будет пасмурно. Днем температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов, а к вечеру опустится до +7...+8 градусов. Ветер подует южный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмсоферное давление составит 754-756 миллиметров ртутного столба.

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