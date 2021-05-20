В Новосибирске 20 мая пошел снег: погодный сюрприз горожане засняли на видео

В Новосибирске 20 мая пошел снег. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске 20 мая пошел снег. Неожиданное для конца весны погодное явление засняли на видео в разных районах города.

— Сегодня в городе у нас начался настоящий снегопад, — рассказывает в своем видео новосибирский блогер Сева Мокин. — Прямо как зимой настоящими белыми хлопьями падал с неба.

Впрочем, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регион должно прийти ощутимое потепление. Уже 22 мая в Новосибирской области столбик термометра поднимется до +19 градусов. А в воскресенье, 23 мая, и вовсе ожидается 28-градусная жара.

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