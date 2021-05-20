Новосибирские депутаты предлагают изменить закон о земле

Денис Субботин. Фото: законодательное собрание Новосибирской области.

На комиссии Совета законодателей Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии депутаты Законодательного собрания Новосибирской области свои предложения по совершенствованию законодательства. Озвучил их заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин.

- Если обратиться к действующему законодательству, то для изъятия у собственника неиспользуемого земельного участка необходимо ежегодно, в течение трех лет подряд в рамках государственного земельного надзора, который осуществляет Россельхознадзор, устанавливать факт неиспользования земельного участка по целевому назначению с вынесением предписаний об устранении нарушений законодательства, – обозначил проблему новосибирский депутат. – Затем установить факт неисполнения последнего предписания в установленный срок, провести оценку рыночной стоимости земельного участка и стоимости культуртехнических работ (при необходимости проведения таких работ) и обратиться в суд. Для продажи земельного участка, в отношении которого получено решение суда об изъятии его у собственника, законом предусмотрено проведение нескольких этапов торгов.

Таким образом, процесс изъятия земельного участка и его продажи растягивается на срок 4, 5 и более лет, в течение которых участок зачастую не используется по целевому назначению. Пока идут проверки и суды, собственники находят множество вариантов тем или иным образом оставить контроль над землей за собой в надежде, видимо, на рост в будущем стоимости земли или прав на ее аренду.

Предложений, как изменить ситуацию, было три: во-первых, отменить освобождение субъектов малого предпринимательства от проведения плановых проверок в рамках государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля.

Во-вторых, установить более короткий срок подтвержденного мероприятиями государственного земельного надзора неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по сравнению с другими земельными участками, для целей инициирования процедуры изъятия земельных участков у собственника.

В-третьих, распространить механизм изъятия неиспользуемых земельных участков на земельные участки, являющихся предметом ипотеки, а также земельных участков, в отношении собственников которых судом возбуждено дело о банкротстве, с одновременным закреплением гарантий защиты прав залогодержателей.

Комиссия Совета Законодателей Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии решила рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации внести изменения в федеральный закон.