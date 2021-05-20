Новосибирскую школу №82 признали самой успешной в стране

Школу признали лучшей в стране. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Ученикам и педагогам школы № 82 Дзержинского района есть чем гордиться: образовательное учреждение заняло первое место во Всероссийском конкурсе «Успешная школа-2021» и стало лучшей среди 420 общеобразовательных учреждений страны. Поздравил учителей мэр Анатолий Локоть:

- Я не раз говорил о том, что в Новосибирске уровень образования один из самых высоких в стране. Подтверждением этому является победа школы № 82 во Всероссийском конкурсе «Успешная школа». Поздравляю директора школы, команду участников, педагогов, учеников и всех, кто был причастен к достижению такого высочайшего результата. Ваши личные и коллективные победы уверенно вывели школу № 82 в лидеры образования не только города Новосибирска, но и всей страны. Это поднимает престиж всей системы образования нашего города, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Чем же новосибирская школа покорила жюри? В их заявке было два кейса с описанием реализованного проекта и проекта, воплотить который только предстоит. 18 апреля стало известно, что 82-ая вошла в число16 школ, прошедших в финал. Очный этап конкурса прошёл с 12 по 14 мая в режиме онлайн. Новосибирскую команду представляли директор школы № 82 Елена Минаева, методист Ирина Добровольская, ученица 10-го класса Яна Юрская и родитель одного из учащихся школы Андриян Байкалов.

Они прошли три испытания: «Лифт в будущее», «Проектный офис» и «Форсайт-сессия». И продемонстрировали реализованные методики, технологии и модели организации образовательного процесса, ориентированные на развитие у школьников ключевых компетентностей (навыков) XXI века, а также проекты, способствующие решению проблем, с которыми сталкивалась школа на этом пути. Кроме того, новосибирцы рассказали, как с течением времени меняется общее образование в стране, и сформирован образ желаемого и возможного будущего российской школы.

Серебряными призёрами конкурса стали ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга» и МБОУ «Гимназия № 14» (Удмуртская Республика). Бронзовые призёры – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1 города Ставрополя» и МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. Я. Тимова» п. Прикубанского муниципального образования Новокубанский район (Краснодарский край).