«Связал руки скотчем и ударил ножом»: стали известны подробности убийства 72-летней пенсионерки под Новосибирском

Стали известны подробности убийства 72-летней пенсионерки в Болотинском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стали известны подробности убийства 72-летней пенсионерки в Болотинском районе. Напомним, на женщину напал 42-летний знакомый из-за трех тысяч рублей.

— По версии следствия днем 19 мая, ранее судимый за преступления против собственности 42-летний мужчина, пришел в квартиру в одном из домов на улице Максима Горького города Болотное и попросил занять в долг денежные средства у знакомой 72-летней женщины. Когда сибирячка ему отказала, он повалил ее на пол, связал руки скотчем, взял недалеко лежащий нож и ударил им пенсионерку в шею, подбородок и грудную клетку, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемый похитил у нее деньги и золотую цепочку, с которыми скрылся. Тело женщины обнаружила ее дочь, которая сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Вскоре подозреваемого задержали полицейские. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина вину в совершении преступления признал. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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