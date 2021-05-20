«Связал руки скотчем и ударил ножом»: стали известны подробности убийства 72-летней пенсионерки под Новосибирском

Стали известны подробности убийства 72-летней пенсионерки в Болотинском районе.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Стали известны подробности убийства 72-летней пенсионерки в Болотинском районе. Напомним, на женщину напал 42-летний знакомый из-за трех тысяч рублей.
— По версии следствия днем 19 мая, ранее судимый за преступления против собственности 42-летний мужчина, пришел в квартиру в одном из домов на улице Максима Горького города Болотное и попросил занять в долг денежные средства у знакомой 72-летней женщины. Когда сибирячка ему отказала, он повалил ее на пол, связал руки скотчем, взял недалеко лежащий нож и ударил им пенсионерку в шею, подбородок и грудную клетку, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемый похитил у нее деньги и золотую цепочку, с которыми скрылся. Тело женщины обнаружила ее дочь, которая сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
Вскоре подозреваемого задержали полицейские. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина вину в совершении преступления признал. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Новосибирском сосед убил 72-летнюю пенсионерку из-за 3 тысяч рублей
Он несколько раз ударил пожилую женщину ножом (подробнее).