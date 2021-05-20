Пробки на вечер в Новосибирске 20 мая 2021 года: на Восходе не проехать

Рассказываем про пробки на вечер в Новосибирске 20 мая 2021 года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки на вечер в Новосибирске в Новосибирске 20 мая 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 7 баллов.
На правом берегу пробки образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Максима Горького, Ядринцевская, Фрунзе, Красный проспект, Гоголя, Писарева, Дуси Ковальчук, Залесского и Богдана Хмельницкого.
Загруженность городских дорог составляет 7 баллов. Фото: https://yandex.ru/
На левом берегу трудно проехать по таким улицам как Большая, Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Ватутина, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Толмачевская и Мира.
Проезд также затруднен в обе стороны по Димитровскому мосту и в сторону левого берега по Октябрьскому мосту. По Бугринскому мосту движение свободное.
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