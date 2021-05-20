«Он мне сделал очень больно!»: сибирячка пожаловалась в соцсетях на мужчину, который ударил ее по попе на улице

Сибирячка пожаловалась в соцсетях на мужчину, который ударил ее по попе на улице. Фото: предоставлено собеседницей издания.

Жительница Новосибирска рассказала об инциденте, который произошел с ней в Центральном районе города. Там, на пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта, ее сильно ударил неизвестный мужчина. Это произошло накануне, 19 мая, когда девушка стояла перед пешеходным переходом.

— Я ждала зеленого светофора, когда меня сзади сильно ударили по попе. Я повернулась и увидела, как тот, который это сделал, отбежал в сторону и встал рядом с другими мужчинами. Это было очень неожиданно! Он мне сделал очень больно! После этого компания зашла в ближайший магазин, а я сразу же позвонила в полицию. Однако к тому моменту, как правоохранители приехали, обидчика и след простыл, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

В полиции девушке, по ее словам, сказали, что смысла писать заявления нет. Максимум, что грозит обидчику — 500 рублей штрафа. Пострадавшую такая перспектива не устроила.

— Получается, что на улице я не защищена. Так вот любой может распустить свои руки, сделать очень больно, а ему это это ничего не будет? А если бы я, к примеру, была беременная? К тому же, я не была как-то вызывающе одета, чтобы провоцировать подобное. И повторюсь, это был не шлепок, а очень сильный удар! У меня и сегодня болит это место. И в целом, это было унизительно: я очень много плакала вчера, и до сих пор неприятно, — добавила девушка.

Она также поделилась своей историей в соцсетях. Большинство комментаторов посоветовали ей все-таки написать заявление, а не спускать ситуацию на тормозах.

— Смысл писать заявление есть. Нет смысла полицейским такие советы давать пострадавшей.

— Если заявление не примут, обращайтесь в прокуратуру, - посоветовали новосибирцы.

Как уточнила КП-Новосибирск девушка, в соцсети нашлись те, кто лично знаком с обидчиком. В связи с чем, она намерена обратиться в полицию с заявлением на конкретного человека. Она уверена, наказание поможет избежать аналогичных случаев. Возможно, наглый сибиряк вспомнит, что за свои поступки нужно отвечать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.