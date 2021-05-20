Под Новосибирском сосед убил 72-летнюю пенсионерку из-за 3 тысяч рублей

Мужчину уже задержали. Фото: Виктория МИНАЕВА

Трагедия произошла в городе Болотное Новосибирской области 19 мая. Как сообщил источник КП-Новосибирск, в 14.30 42-летний мужчина напал на 72-летнюю соседку в ее доме.

- Нападавший ударил пенсионерку ножом в шею, подбородок и грудь, - пояснил КП-Новосибирск источник. - От полученных травм пожилая женщина скончалась.

После жестокой расправы убийца украл у пенсионерки 3200 рублей и золотую цепочку, которая была у нее на шее.

- Известно, ранее был судим за кражи и грабежи, его уже задержали, - продолжает источник КП-Новосибирск.

В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство.