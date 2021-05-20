Стало известно, когда установят дорожные знаки, запрещающие стоянку, на улице Победы в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на улице Победы еще в феврале 2021 года обещали установить дорожные знаки, ограничивающие стоянку машин. Однако, по словам местных жителей, они там до сих пор не появились. Об этом сообщает издание «ЧС-инфо».

В редакцию издания обратился житель ЖК «Жуковка» и сообщил, что из-за отсутствия знаков на участке улицы Победы от улицы Нарядной до улицы Доброй автомобилисты не могут нормально передвигаться. Это связано с тем, что дорогу заполонили припаркованные машины.

— Мы не можем проехать даже в школу. Однако знаков все еще нет, дорога по-прежнему забита стоящими автомобилями. Когда уже установят обещанные знаки? — написал возмущенный сибиряк.

В свою очередь в мэрии Новосибирска заявили, что дорожные знаки на этом участке установят в июне 2021 года.

— МБУ «ГЦОДД» выдано техническое задание на установку дорожных знаков 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с одновременной установкой табличек 8.23 «Фотовидеофиксация». Как показала практика, фотовидеоконтроль и последующие штрафные санкции за нарушение требований дорожных знаков более эффективен на улицах города, удаленных от спецплощадок для эвакуированного транспорта, — говорится в ответе на запрос издания.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, установка дорожных знаков — ответственность владельцев дорог. Он обязан размещать их согласно организации дорожного движения. Кроме того, при этом нужно учитывать требования ГОСТов, которые относятся к сфере безопасности движения на дорогах.

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