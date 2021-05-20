«Ваша школа следующая»: стал известен текст письма, из-за которого эвакуировали школу в Новосибирске

Полицейские проверили все школы, которым пришло письмо с угрозами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирские школы на электронный ящик получили письмо с угрозами. Его автор пригрозил повторить казанскую трагедию в Сибири. Письмо получили школы: №13, 2, 11, 28 и 41. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

— Ахах, не думайте, что этот случай единичный, ваша школа следующая, к вам придет знакомый вам ученик, но жертв он постарается, чтобы было намного больше! Та школа тоже получала такое письмо-предупреждение, но на него, к сожалению, или к счастью, никто не обратил внимания. Что ж, выбор за вами, — говорится в послании, разосланном на электронные ящики школ.

После того, как письмо пришло на электронные адреса школ, к учебным заведениям стянули сотрудников силовых структур, которые обследовали здания.

Также известно, что школа №41 в тот же день получила еще одно письмо с угрозой. Автор писал о минировании здания. Учеников и преподавателей эвакуировали, в остальных учебных заведениях занятия отменять не стали.

Личность отправителя сейчас устанавливаю правоохранительные органы. По закону ему грозит суровое наказание: штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы сроком до восьми лет.

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