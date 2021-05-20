Иван Стретович (на фото в центре) взял серебро на предыдущей Олимпиаде, и сейчас поборется за то, чтобы выиграть Кубок и выступить в Токио. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Важная новость для любителей спорта: с 6 по 13 июня 2021 года в Новосибирске пройдет Кубок России по спортивной гимнастике – соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Организатором турнира являются министерство спорта РФ, Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики России», правительство Новосибирской области и региональная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области».

Подготовку к соревнованиям обсудили в правительстве Новосибирской области на первом заседании оргкомитета под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

- Такого уровня соревнования на территории Новосибирской области по спортивной гимнастике проводятся впервые. В соревнованиях за кубок страны примут участие сильнейшие российские гимнасты, включая победителей и призеров чемпионата Европы 2021 года. Соревнование включено в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и пройдет на одном из самых крупных спортивных объектов страны – в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, – отметил Сергей Нелюбов.

Сибирякам на соревнованиях будет за кого поболеть! Как сообщила заместитель министра спорта Новосибирской области Марина Курносова, регион на соревнованиях будет представлять чемпион мира Иван Стретович – заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Всего в соревнованиях примут участие 68 спортсменов из 25 субъектов страны.

Кубок России является заключительным этапом отбора в национальную сборную команду для участия в Олимпиаде, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

Участники заседания оргкомитета обсудили вопросы подготовки к мероприятию по различным направлениям.

- Учитывая ситуацию, связанную с противодействием коронавирусной инфекции, прошу организаторов осуществлять тесное взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области. Уверен, что Новосибирская область покажет достойный уровень организационной и содержательной подготовки к мероприятиям Кубка России по спортивной гимнастике, – подчеркнул заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.