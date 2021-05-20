Отключение воды в Новосибирске с 24 мая 2021 года: сколько продлится, список домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение воды в Новосибирске с 24 мая 2021 коснется зоны теплоснабжения ТЭЦ-5. Температура горячей воды снизится за сутки — с полуночи 23 мая. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Известно, горячего водоснабжения не будет неделю, до 31 мая. Отключения произойдут в двух районах Новосибирска: Октябрьском и Первомайском. В общей сложности, воду перекроют на 28 улицах города.

— Воду отключат на Гусинобродском шоссе, улице Лазурной, улице Доватора, улице Волочаевской, улице Владимира Высоцкого, улице Татьяны Снежиной, улице Виталия Потылицына, улице Выборной, улице Вилюйской, улице Рябиновой, Ключ-Камышенскому плато, улице Кленовой, улице Взлетной. В Первомайском районе города горячую воду перекроют на улице Заречной, улице Марата, улице 2-й Марата, улице Красный Факел, улице Пожарского, улице Первомайской, улице Чапаева, улице Героев Революции, улице Шмидта, улице Баумана, улице Маяковского, улице Физкультурной, улице Марии Ульяновой, улице Тельмана, а также по улице Эйхе, — уточнили в пресс-службе администрации города.

В ведомстве отметили, что подключать горячую воду в некоторых кварталах начнут по мере устранения дефектов на теплосетях. Кроме того, во время испытаний возможны размывы грунта и разрывы трубопроводов.

Ответственным лицам нужно следить за состоянием складских помещений и разводок из-за возможных рисков. Кроме того, родителям следует не допускать нахождения на улице детей без присмотра. Владельцам машин стоит быть предельно внимательными при движении. Это связано с тем, что большая часть теплотрасс проходит под проезжей частью.

— Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88 — единая дежурно-диспетчерская служба мэрии, — добавили в администрации.

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