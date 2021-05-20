В Новосибирске заработали еще два пункта вакцинации от коронавируса. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске открыли еще два пункта, где можно поставить прививку от COVID-19. Они появились в торговых центрах «Мега» и «Река» накануне, 19 мая. Информацию об этом опубликовало областное правительство.

В ТЦ «Мега» прививочный пункт заработал рядом с линией касс «Ашана» Внутри доступна просторная зона ожидания, а также два кабинета: для осмотра и процедурный. Медосмотр перед прививкой обязателен — человек должен быть здоров.

Перед прививкой нужно пройти медосмотр. Фото: правительство НСО.

— Работу мобильного пункта обеспечивает поликлиника № 21. В составе выездной бригады два администратора, которые помогают посетителям заполнять документы и регулируют очередность, две медсестры и терапевт. Пункт оборудован морозильной камерой для хранения «Спутника V» — здесь вакцинируют пока только этим препаратом. Предварительной записи нет, привиться можно в порядке живой очереди, — отметили в пресс-службе правительства.

Сейчас здесь могут вакцинировать 200 сибиряков ежедневно. Известно, если поток желающих привиться будет расти, количество медперсонала в пункте увеличат. Часы работы кабинетов в будние дни: с 12.30 до 19.30, в выходные — с 11.00 до 17.00. Выходной день — понедельник.

Кроме того, еще один пункт накануне появился в ТЦ «Река» на Большевистской. Его открыли на втором этаже комплекса.

— Здесь работает выездная бригада медиков поликлиники № 2. Расписание работы мобильного пункта: с 11.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. По субботам с 10.00 до 15.00. Воскресенье — выходной, — добавили в правительстве.

Для того, чтобы получить вакцину, нужно предоставить паспорт, СНИЛС, а также полис ОМС.

Для того, чтобы получить вакцину, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС, а также полис ОМС. Фото: правительство НСО.

На сегодняшний день в Новосибирской области доступны 94 прививочных пункта: они работают во взрослых поликлиниках региона. Кроме того, на территории действуют 87 выездных бригад, проводящих вакцинацию на предприятиях. Также в Новосибирске есть 4 мобильных пункта вакцинации в торговых центрах «Сан-Сити», «Эдем», «МЕГА» и «Река».

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