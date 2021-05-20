В Новосибирске в 2021 году отремонтируют 500 многоэтажек

Анатолий Локоть проконтролировал ход работ. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В этом году в Новосибирске 514 многоэтажек станут еще комфортнее для жильцов: о ходе работ рассказал мэр Анатолий Локоть.

- 401 дом капитально отремонтируют на средства, собранные региональным оператором, 113 – на накопления, сформированные на спецсчетах. Более 100 объектов уже готово, около 140 находятся в работе. У нас нет сомнения, что до конца года мы все эти планы выполним. Мы ежегодно ремонтируем 400-450 домов, такие объемы нам по силам. На сегодня обновлено около половины городского жилого фонда, нуждающегося в ремонте, – отметил глава города.

Сейчас ремонт идет в двух домах на улице Гоголя. Дом № 41а – панельный пятиэтажка 1961 года постройки. В 2016 году по программе капремонта здесь обновили систему холодного и горячего водоснабжения, а также отремонтировали крышу. В 2018 году – сети теплоснабжения. В настоящее время идут работы по ремонту фасада, подвала, сетей электроснабжения. Все работы обойдутся в 12 миллионов рублей.

Панельная пятиэжка на Гоголя, 43а 1956 года постройки ремонтируется на средства регионального оператора. Здесьпочти завершены работы по горячему и холодному водоснабжению, канализации и электросетям. Начат ремонт сетей отопления. Завершить работы планируют в ноябре. Крыша была отремонтирована в 2017 году, фасад – в 2019 году. На ремонт потратят 15,3 миллиона рублей.

- В этом жилмассиве полтора десятка домов. Девять из них уже практически отремонтированы, в ближайшие два года мы планируем привести в порядок оставшиеся дома. План ремонта всегда согласовывается с жителями, представителями дома. И по завершении ремонта они принимают работы. Пока представитель дома не подпишет документы о приёмке, работу подрядчика мы не оплатим. Это стимул для подрядчика выполнять работу качественно, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.