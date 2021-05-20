Под Новосибирском осудили женщину, напавшую на инспекторов ДПС с топором

Полицейский пытался задержать нетрезвого водителя, но ему помешала его знакомая с топором.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Болотнинском районном суде вынесли приговор женщине, избившей инспектора ДПС и угрожавшую ему топором. Так сибирячка пыталась помешать полицейскому задержать пьяного водителя.
— Инспекторы выявили нетрезвого водителя. Они потребовали его остановиться, но он продолжил ехать. Тогда полицейские начали его преследовать. В итоге мужчина остановился у дома своей знакомой. Женщина решила вступиться за друга и напала на одного из инспекторов. Она била его руками по лицу и пинала, а потом замахнулась топором, — уточнили в суде.
Сибирячку приговорили к лишению свободы на полтора года условно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер