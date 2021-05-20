Под Новосибирском осудили женщину, напавшую на инспекторов ДПС с топором

Полицейский пытался задержать нетрезвого водителя, но ему помешала его знакомая с топором. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Болотнинском районном суде вынесли приговор женщине, избившей инспектора ДПС и угрожавшую ему топором. Так сибирячка пыталась помешать полицейскому задержать пьяного водителя.

— Инспекторы выявили нетрезвого водителя. Они потребовали его остановиться, но он продолжил ехать. Тогда полицейские начали его преследовать. В итоге мужчина остановился у дома своей знакомой. Женщина решила вступиться за друга и напала на одного из инспекторов. Она била его руками по лицу и пинала, а потом замахнулась топором, — уточнили в суде.

Сибирячку приговорили к лишению свободы на полтора года условно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.